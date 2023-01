The Last of Us, serie HBO: la Stagione 2 non è confermata ma molto probabile, dice Bella Ramsey

Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie nella adattamento per il piccolo schermo di The Last of Us realizzato da HBO ha dichiarato che una seconda stagione è molto probabile, seppur al momento non ci sia nessun piano ufficiale in merito.

"Se la gente continua a guardarlo, credo che una seconda serie sia molto probabile. Spetta ai ragazzi di HBO decidere. Non c'è nulla di confermato ancora quindi dovremo aspettare e vedere", ha detto in un'intervista con la BBC.

"I videogiochi sono molto più ricchi di quanto avessi immaginato, non conoscendo bene il medium. È davvero bello che i videogiochi possano lavorare in un medium cinematografico. Magari verrà preso come esempio per gli adattamenti dei videogiochi in futuro. Penso sia un'ottima rappresentazione di come i videogiochi possano essere adattati quando in buone mani."

The Last of Us, Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal)

Considerando che la serie di The Last of Us ha registrato il secondo miglior debutto per HBO dal 2010 a oggi e che la seconda puntata ha registrato una crescita in termini di visualizzazioni da record, ci viene da pensare che probabilmente la gente continuerà ad interessarsi anche al resto della prima Stagione. Se poi i numeri si manterranno così alti, una Stagione 2 è molto probabile, se non scontata.