Hogwarts Legacy, avvistate le prime copie nei negozi: rischio spoiler per il gioco

Hogwarts Legacy è già stato avvistato con le prime copie nei negozi, e sebbene non siano ancora state segnalate persone effettivamente in possesso del gioco grazie a una rottura del day one, esiste senz'altro un rischio spoiler prima del lancio ufficiale.

Se avete visto il nostro video gameplay da 25 minuti dedicato a Hogwarts Legacy e siete appassionati del Wizarding World, probabilmente anche voi starete aspettando con trepidazione l'uscita del tie-in sviluppato da Avalanche Software, che promette di essere uno dei titoli di maggior successo di quest'anno.

Proprio sulla base del grande entusiasmo che circonda questa produzione è chiaro e inevitabile che alcuni rivenditori approfittino della situazione per rompere il day one e cominciare a vendere il gioco, così da recuperare terreno rispetto ai colossi dell'e-commerce che dovranno invece osservare con attenzione le scadenze ufficiali.

Questa situazione contribuirà tuttavia al fenomeno degli spoiler online, con alcuni utenti già in possesso del prodotto che non si faranno troppi problemi a caricare singole clip o intere sequenze sui social e su YouTube per guadagnare indebitamente visualizzazioni, rovinando però il piacere della scoperta a chi incapperà per sbaglio nei loro upload.

Come al solito, in questi casi, il nostro suggerimento è quello di fare attenzione ed eventualmente utilizzare i filtri messi a disposizione da piattaforme come Twitter per arrivare indenni dal 10 febbraio, data in cui Hogwarts Legacy sarà ufficialmente disponibile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.