Hogwarts Legacy: il nostro video gameplay da 25 minuti vi svela il Castello, le battaglie e non solo

Hogwarts Legacy è uno dei giochi più chiacchierati del momento e l'uscita è sempre più vicina. Gli appassionati di Harry Potter non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco di Warner Bros. per lanciarsi nell'esplorazione della Scuola di Magia e Stregoneria. Per ingannare l'attesa, potete vedere il nostro video di gameplay, registrato in fase di provato del gioco.

In questo video di gameplay da 25 minuti di Hogwarts Legacy vi mostriamo varie componenti del gioco. Prima di tutto, potete ammirare l'editor, tramite il quale creerete il vostro Mago o Strega. È possibile personalizzare tutti i tipici dettagli, dalla forma del volto, al taglio di capelli, passando per cicatrici, lentiggini e accessori come gli occhiali.

Vediamo poi il Campo dell'Evocatore, un'area dove possiamo mettere alla prova le nostre capacità magiche. Successivamente possiamo vedere varie parti di Hogwarts, esplorate sia a piedi sia con l'uso della scopa volante.

Si passa poi a una missione secondaria di Hogwarts Legacy, precisamente una ambientata nella biblioteca. Se siete in cerca di un po' più di gameplay, potete passare direttamente al minuto 9:55, dove trovate magie, enigmi e poco dopo un duello con la bacchetta.

Il video di Hogwarts Legacy si conclude con una missione più corposa nella quale andiamo a caccia di bracconieri magici nei dintorni del Castello. Lì potete vedere in azione il personaggio, che si destreggia in esplorazione e combattimenti più avanzati.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One arriveranno invece il 4 aprile 2023. Infine, la versione Nintendo Switch sarà pubblicata il 25 luglio 2023.

Nel nostro approfondito provato vi abbiamo inoltre spiegato che "Hogwarts Legacy mira a trasformare in realtà il più grande sogno degli appassionati di Harry Potter: quello di varcare il confine dell'immaginario della saga per perdersi in un'avventura unica e personale, vivendo lunghe giornate all'ombra del castello di Hogwarts e lasciando un segno indelebile fra i corridoi della scuola. La buona notizia è che la magia alla base della serie è rimasta intatta, l'opera sembra fedelissima ai romanzi e persino il sistema di combattimento è riuscito a sorprenderci in positivo, anche se è ancora molto presto per valutare l'effettiva profondità delle meccaniche e del mondo di gioco. Le vittorie sul fronte creativo, tuttavia, rischiano di imporre una costosa tassa al comparto tecnico, che al momento non sembra all'altezza dell'importanza del progetto. Occhio, a questo proposito, alle versioni old-gen e a quella per Nintendo Switch, che usciranno più avanti e necessiteranno senza ombra di dubbio di analisi approfondite."