The Crew 3 si chiamerà Motorfest per Insider Gaming, annuncio imminente?

Come riportato da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming, un'immagine pubblicata dal dataminer ScriptLeaksR6 sembrerebbe confermare che il prossimo capitolo di The Crew si chiamerà The Crew Motorfest, confermando le voci di corridoio emerse a ottobre dello scorso anno.

Come possiamo vedere, l'immagine qui sotto non solo mostra il presunto logo del gioco ma svelerebbe l'esistenza di un programma insider, una pratica comune per i titoli Ubisoft, adottata ad esempio anche per Skull and Bones, che potrebbe suggerire che il reveal del gioco potrebbe non essere troppo lontano.

Per corroborare il leak, Henderson afferma di aver visionato delle nuove immagini del gioco, in precedenza conosciuto come Project Orlando, e che in queste il logo Motorfest appare più volte, ad esempio su cartelloni elettronici, targhe e schermate di caricamento.

La gola profonda ha aggiunto che le immagini sembrerebbero confermare alcuni dei dettagli sulla terza iterazione di The Crew emersi in precedenza, come il fatto che utilizzerà un nuovo motore grafico e che sarà ambientato alle Hawaii.

Insomma, i tempi sembrerebbero ormai maturi per un annuncio in pompa magna. Tra l'altro The Crew 3 è tra gli 11 giochi che Ubisoft pubblicherà entro marzo 2024 secondo le fonti di Insider Gaming.