Ubisoft: 11 giochi in uscita entro la fine di marzo 2024, ecco quali sono secondo Tom Henderson

Stando alle fonti di Tom Henderson, Ubisoft pubblicherà 11 giochi da qui alla fine dell'anno fiscale 2024, che terminerà il 31 marzo del 2024.

L'elenco include alcuni nomi prevedibili, come ad esempio Assassin's Creed Mirage e Skull & Bones, già annunciati da tempo, altri invece ancora da svelare ufficialmente come Project Orlando, il nome in codice del prossimo capitolo di The Crew. E se ve lo state chiedendo, no, non c'è Beyond: Good and Evil 2.

Di seguito la lista pubblicata sulle pagine di Insider Gaming:

Assassin's Creed Mirage, un artwork

Come possiamo vedere buona parte dei giochi nella lista stilata da Insider Gaming è stato già presentato al grande pubblico, altri sono stati solo accennati (come nel caso del gioco di Assassin's Creed in partership con Netflix) o protagonisti di voci di corridoio dei mesi scorsi (il nuovo The Crew).

Inoltre è interessante notare come quattro giochi su undici siano per dispositivi mobile iOS e Android, mentre due sono dei titoli per console e PC di stampo free-to-play, entrambi mercati su cui sembra puntare molto Ubisoft. Nella lista sarebbe dovuto figurare anche Project Q, altro titolo free-to-play, che tuttavia è stato cancellato, come confermato ieri da Ubisoft.