Epic Games Store: il gioco gratis del 26 gennaio 2023 annunciato ufficialmente

Come ogni giovedì, insieme all'arrivo dei regali di oggi, è stato annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 26 gennaio 2023: si tratta di Adios.

Si tratta di un'esperienza cinematografica in prima persona sul "come portare avanti una decisione complicata", in base alla definizione adottata dagli sviluppatori, cosa che lascia intravedere già un'esperienza piuttosto particolare.

Protagonista della storia è un allevatore di maiali del Kansas, alle prese con una situazione difficile e ben distante da quella tipica che ci si potrebbe aspettare per un responsabile di un tranquillo ranch di campagna.

Adios, uno screenshot del gioco

All'inizio dell'autunno, in una tranquilla giornata di ottobre, il nostro personaggio è costretto a prendere una decisione che potrebbe portare a conseguenze molto pesanti.

L'aria mattutina è come al solito fresca e hai appena deciso di non voler più che i tuoi animali vengano usati dalla mafia per disfarsi dei corpi. Non appena il tuo vecchio amico, un sicario, giunge con l'assistente a consegnarti un altro cadavere, trovi finalmente il coraggio di dirgli che vuoi uscire dal giro.

Questo è giusto un abstract sul concetto alla base di Adios, che si presenta come un'avventura in prima persona davvero molto particolare, che potete conoscere meglio a questo indirizzo su Epic Games Store, in attesa che venga regalata a partire dal prossimo giovedì.

Ricordiamo inoltre il gioco gratis del 19 gennaio 2023 messo a disposizione oggi, ovvero Epistory - Typing Chronicles.