Epic Games Store: gioco gratis del 19 gennaio 2023 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di giovedì 19 gennaio 2023. Come annunciato la scorsa settimana il titolo in questione è Epistory - Typing Chronicles.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 19 gennaio 2023 dalla pagina dedicata di Epistory - Typing Chronicles, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 26 gennaio 2023, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Epistory è un typing game che racconta la storia di una scrittrice in cerca di ispirazione che chiede alla sua musa di aiutarla a scrivere il suo ultimo libro. Noi vestiremo proprio i panni della musa, che dovrà creare da zero un mondo immaginario, un po' come un pittore con una tela bianca. Il mondo di gioco diventerà mano a mano sempre più vasto, con il giocatore che dovrà risolvere nel mentre dei misteri e sconfiggere nemici tramite i poteri magici della protagonista. Dai movimenti, ai combattimenti, fino ai menu, sarà possibile controllare tutto esclusivamente dalla tastiera, con il gioco che supporta fortunatamente anche la lingua italiana.

"Epistory è un typing game d'avventura pieno d'atmosfera, che racconta la storia di una scrittrice in cerca di ispirazione che chiede alla sua musa di aiutarla a scrivere il suo ultimo libro", recita la descrizione ufficiale.

"In Epistory, impersoni la musa, un personaggio fittizio in un mondo dove tutto non è stato ancora raccontato. La tua avventura inizia su una pagina bianca, ma il mondo diventerà presto più vasto e più vivo mentre tu trovi l'ispirazione, risolvi i suoi misteri e sconfiggi i nemici. Dai movimenti all'apertura dei forzieri, ai combattimenti in battaglie epiche, ogni elemento del gioco viene controllato esclusivamente dalla tastiera."

"Mentre avanzi e esplori il mondo fantasy fatto di origami, la storia si espande letteralmente nella mente della scrittrice a i misteri dei poteri magici delle parole vengono svelati."

Che ne pensate, siete soddisfatti del gioco in regalo dall'Epic Games Store del 19 gennaio 2023? Fatecelo sapere nei commenti.