The Last of Us: un video speciale sulla serie TV con Pedro Pascal, Neil Druckmann e altri

La serie TV di The Last of Us sta raccogliendo ampi consensi tra critica e pubblico, dunque accogliamo con piacere questo nuovo video speciale da parte di Sky che racconta più nel dettaglio diversi aspetti della serie e del lavoro di adattamento dal videogioco originale effettuato dagli autori.

Nel video di approfondimento pubblicato da Sky vediamo attori e autori intervistati raccontare varie caratteristiche di questa serie, in base ai diversi punti di vista e ai ruoli dei personaggi in questione.

Troviamo dunque interventi degli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey che interpretano Joel ed Ellie, ma anche varie delucidazioni da parte degli autori.

Neil Druckmann e Craig Mazin, sceneggiatori e showrunner di The Last of Us, riferiscono quanto effettuato nella costruzione della serie TV e, il primo in particolare, spiega i rapporti tra questa e il videogioco d'origine, di cui è anche director presso Naughty Dog.

Nel caso siate interessati a scoprire qualcosa di più sulla serie TV di The Last of Us, dunque, vi consigliamo di vedere questo nuovo video che in circa 10 minuti effettua un bell'approfondimento sulla trasposizione da videogioco a show per il piccolo schermo.

Vi rimandiamo anche alla nostra recensione della serie di The Last of Us, mentre ricordiamo che questa è iniziata lunedì 16 gennaio con il primo episodio disponibile in Italia da tale data e gli altri a seguire a distanza di una settimana l'uno dall'altro.