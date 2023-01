The Last of Us, serie TV inizia oggi: primo episodio disponibile in Italia

Il primo episodio della serie TV di The Last of Us è disponibile da oggi, 16 gennaio 2023, anche in Italia, attraverso NOW TV e Sky, prima in contemporanea con la trasmissione in USA e poi sottotitolato in italiano, per ricevere poi successivamente anche il doppiaggio nella nostra lingua.

Ricapitolando, il primo episodio di The Last of Us è disponibile da oggi, 16 gennaio, su Sky Atlantic e NOW TV: alle ore 3 del mattino è andato in onda in contemporanea con l'edizione USA e in lingua originale, mentre per questa sera alle ore 21:15 è previsto l'arrivo della versione in inglese ma con sottotitoli in italiano.

Successivamente, dal 23 gennaio 2023 inizierà ad essere disponibile la serie anche con doppiaggio in lingua italiana. Tutti gli episodi verranno messi a disposizione on demand sui due servizi (in trasmissione satellitare o in streaming internet) con l'introduzione di quelli successivi a cadenza settimanale.

La serie TV di The Last of Us sembra essere diventato il nuovo fenomeno di massa, considerando che se ne parla anche in ambienti normalmente alquanto distanti dall'ambito videoludico. La reinterpretazione da parte di HBO ha conquistato un po' tutti, con pareri e voti della stampa internazionale positivi per la serie. Per conoscerla meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione senza spoiler della serie HBO, pubblicata la settimana scorsa su queste pagine.