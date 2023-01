Black Myth: Wukong ha un periodo d'uscita, annunciato con un buffo cortometraggio

Black Myth: Wukong, il notevole gioco action RPG sviluppato dal team cinese Game Science, torna finalmente a farsi vedere (brevemente) all'interno di un bizzarro cortometraggio in stop motion che ne annuncia anche il periodo d'uscita: estate 2024.

Purtroppo ci sarà ancora molto da aspettare prima di vedere la versione definitiva di questo gioco, che si era dimostrato subito molto interessante visto il livello tecnico dimostrato dai primi video di gameplay.

È evidente come tale livello richieda però molto tempo per poter essere mantenuto e applicato a un gioco completo, dunque è comprensibile che il periodo d'uscita sia ancora piuttosto distante, considerando anche le dimensioni non enormi del team di sviluppo.

In occasione del nuovo anno lunare, ricorrenza celebrata in Cina con vari festeggiamenti, anche Game Science ha voluto partecipare pubblicato questo strano cortometraggio animato in stop motion, almeno da quanto sembra, davvero di ottima fattura. Si tratta peraltro di un video alquanto ironico sulla situazione.

È chiaro che il team ha voluto scherzare proprio sulla lunga attesa che sta chiedendo agli utenti, nonché su alcune pratiche classiche del PC gaming: nel video vediamo infatti un coniglio antropomorfo attendere a gloria l'installazione di Black Myth: Wukong, per poi rendersi conto di non avere l'hardware giusto per farlo funzionare.

Recatosi presso un negozio, acquista una scheda grafica nuova fiammante e costruisce una sorta di maxi-PC per aggiornare il proprio sistema, riuscendo finalmente a far partire l'installazione, solo per scoprire di dover ancora attendere a lungo prima di poter giocare. Alla fine, praticamente vecchio, scopre che il gioco è uscito ma è ormai il 2024 e le tecnologie sono ben diverse.

Tutto questo per annunciare in modo ironico che Black Myth: Wukong arriverà nell'estate del 2024, dunque c'è ancora almeno un anno e mezzo di attesa prima di poterlo vedere in versione completa. Da notare che non sono ancora state annunciate le piattaforme oltre al PC, ma è probabile che sia previsto anche su PS5 e Xbox Series X|S. L'ultima volta l'avevamo visto l'estate scorsa con un video gameplay in 4K con ray tracing e DLSS, con maggiori informazioni che erano state fornite nella nostra anteprima del soulslike ispirato alle leggende cinesi.