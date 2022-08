Black Myth Wukong: video gameplay mostra il gioco in 4K con ray tracing e DLSS

Game Science ha pubblicato un nuovo video da otto minuti di Black Myth Wukong, il gioco d'azione soulslike ispirato a Viaggio in Occidente. Il video gameplay ci mostra il gioco in 4K e ray tracing, con il supporto della tecnologia Nvidia DLSS.

Il video si apre con il giocatore che controlla un insetto: il protagonista di Black Myth Wukong può, apparentemente, trasformarsi in tale piccola creatura, anche se non sappiamo se per questioni di trama o liberamente. Giunto a un nemico, però, lo scimmiotto ritorna nella propria forma originale ed è pronto a combattere con una qualche sorta di mostro, forse uno Yokai di qualche tipo. La creatura è enorme e potente.

Vediamo anche vari attacchi di Wukong, come la possibilità di evocare delle copie. Ad un certo punto, però, il protagonista di Black Myth fugge dal combattimento e trova un picco tempio, dove accende dell'incenso: si tratta di un "falò", usando la terminologia di Dark Souls, ovvero un luogo di riposo. Il video prosegue con esplorazione e combattimenti.

Qui sopra potete anche vedere un secondo filmato, dedicato completamente a una sequenza narrativa. Il tutto è sottotitolato in inglese, con il parlato in cinese. Potrebbe essere considerato spoiler da alcuni giocatori, visto che si tratta unicamente di trama, quindi consigliamo la visione solo se non ci si preoccupa di avere anticipazioni sulla narrazione di Black Myth Wukong.

Diteci, cosa ne pensate di Black Myth Wukong? Vi lasciamo infine all'anteprima di questo soulslike ispirato alle leggende cinesi.