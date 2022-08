Marvel x DC: un film cross-over? The Rock è ottimista a riguardo

Marvel e DC sono molto diverse, soprattutto al cinema, ma a conti fatti parliamo sempre di supereroi. Sarà mai possibile vedere un film cross-over tra i due giganti? Non lo sappiamo, ma Dwayne The Rock Johnson - che ha interpretato Black Adam per la DC - è ottimista a riguardo.

"Sono ottimista", ha dichiarato Johnson. "La mia natura è ottimista. E soprattutto quando si tratta di creatività. Soprattutto quando si tratta di film. E soprattutto quando si tratta del pantheon di supereroi e supercattivi della DC. Dall'altra parte della strada, abbiamo il pantheon di supereroi e supercattivi della Marvel. Per me, non solo possono esistere, ma dovrebbero incrociarsi un giorno".

Potrebbe essere veramente poco credibile, ma bisogna ammettere che altre voci importanti dell'industria hanno ad oggi evitato di screditare completamente questa possibilità. Anche il capo di Marvel, Kevin Feige, non lo esclude. Parlando con ComicBook.com in una intervista, il produttore dei Marvel Studios ha detto in merito al teorico cross-over: "Beh, sentite, la mia risposta standard alle cose è 'mai dire mai'. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto".

Anche James Gunn, che ha lavorato sia per la Marvel che per la DC, ha dichiarato di aver preso in considerazione la prospettiva di un cross-over e di averne parlato con le autorità di ciascuno degli studios. "Ne ho parlato casualmente con le autorità sia della Marvel che della DC", ha dichiarato Gunn su Twitter l'anno scorso. "Mi piacerebbe che accadesse. Non credo che sia probabile, ma non credo nemmeno che sia impossibile. Detto questo, vedere continuamente cross-over e mashup mi intriga meno rispetto a una storia ben realizzata".

"L'idea di poter riunire Marvel e DC in un film sarebbe davvero divertente per me", ha aggiunto il regista durante la sua partecipazione a Jakes Takes lo scorso anno. "E so che è eccitante anche per i capi della Marvel e della DC pensarci, Kevin Feige alla Marvel e Tobey Emmerich alla Warner Bros.... È qualcosa che a tutti noi piace sognare, ma non so se riusciremo mai a superare il muro di Berlino degli avvocati per realizzare una cosa del genere. Ma sarebbe uno spasso".

Voi che ne dite, che tipo di cross-over vorreste? Rimanendo in tema Marvel, ecco il nostro giudizio sui primi episodi di She-Hulk.