Xbox Game Pass accoglierà Lies of P al D1? Nuovo rumor da The Snitch

The Snitch colpisce ancora con un nuovo rumor un po' criptico ma comunque rapidamente interpretato dagli appassionati di videogiochi di tutto il mondo. Il leaker avrebbe suggerito, secondo le ipotesi dei fan, che Lies of P arriverà su Xbox Game Pass al D1.

Come si è arrivati a questa conclusione? The Snitch ha condiviso un breve video con sfondo verde - che potete vedere poco sotto - e con una sequenza in codice morse. Un utente ha tradotto quest'ultima e ha capito che la frase recitava come segue: "The wise man say, you'll find your way" (L'uomo saggio dice, troverai la tua strada). Si tratta di un riferimento alla canzone di Kanye West chiamata Pinocchio Story.

Visto che The Snitch non suggerisce novità musicali, il fatto che si parli di Pinocchio in prossimità della Gamescom 2022 fa pensare che il vero soggetto del leak sia Lies of P, un gioco di ruolo soulslike ispirato (molto liberamente) proprio all'opera di Collodi.

Sappiamo già che Lies of P sarà alla Gamescom 2022, quindi il leak non può semplicemente preannunciare il fatto che ci saranno novità per il gioco. È invece possibile che il vero indizio sia lo sfondo verde, ovvero un riferimento a Xbox. Visto che Lies of P arriverà su varie piattaforme (PC, Stadia, Xbox Series X|S e PS5), l'unico modo per collegarlo a Xbox è Game Pass.

Si tratta di una serie di passaggi forse un po' forzata, ma i giocatori di Twitter e ResetEra puntano verso questa direzione. The Snitch non ha mai sbagliato un leak e non ha mai condiviso tweet senza un buon motivo. Considerando che l'Opening Night Live 2022 della Gamescom è dietro l'angolo, avremo conferme o smentite a breve.

Ecco infine un trailer proprio dell'Opening Night Live 2022 della Gamescom.