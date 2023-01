The Last of Us, la recensione senza spoiler della serie TV HBO

Impossibile da bocciare, non fosse altro per gli indiscutibili valori produttivi messi in campo, difficile da esaltare più del dovuto, questo primo approccio del capolavoro di Naughty Dog al piccolo schermo convince a metà e i motivi di un simile giudizio così in bilico, a ben vedere, sono diversi. Proviamo a spiegarveli, senza spoiler, nella recensione della prima stagione delle serie TV di The Last of Us .

Il risultato finale, difatti, è una prima stagione senza mezzi termini controversa, altalenante, mortificata più di ogni altra cosa dall'incapacità di sceneggiatori e registi di indirizzarla verso un pubblico ben specifico, ma anche capace, in diversi momenti, di incantare sia il fan di lungo corso, che il semplice appassionato di serie TV a caccia di un'avventura di formazione ambientata in un mondo post-apocalittico.

Per quanto l'oculata scelta degli attori coinvolti nel progetto e l'alto tasso di spettacolarità dei primi trailer lasciassero ben sperare, non era così irragionevole approcciarsi a questa prima stagione con un pizzico di scetticismo e reticenza.

In qualsiasi corso di sceneggiatura, del resto, sconsigliano caldamente di riadattare pedissequamente la trama un'opera per un media completamente differente da quello originale. Come se non bastasse, la primissima foto dal set pubblicata, quella che ritraeva Joel e Ellie in primo piano, di spalle, intenti ad ammirare il carapace lacerato di un aereo precipitato, aveva lasciato l'amaro in bocca a chi sperava in una fotografia ispirata e ricercata.

Si assapora un pizzico di rammarico non appena si scorgono i titoli di coda del nono episodio della prima stagione di The Last of Us , attuale e momentaneo capolinea della serie prodotta da HBO e basata sulla fortunata serie di Sony PlayStation. Mentre ci si abbandona ai primi bilanci, freschi di un'esperienza globalmente meritevole di essere fruita, lo sottolineiamo immediatamente per non smorzare eccessivamente l'entusiasmo, si viene pervasi da un pizzico di delusione, frutto dell'effettivo palesarsi di storture ed incongruenze mesi addietro solo ipotizzate, eppure già così concrete agli occhi di una buona fetta di fan, scaturite all'indomani di alcune dichiarazioni rilasciate da Neil Druckmann e soci su quanto avrebbero offerto all'audience del piccolo schermo una volta completati i lavori.

Un incipit esaltante

Pedro Pascal è certamente tra le cose migliori di questa prima stagione di The Last of Us: sempre in parte, convincente, emotivamente coinvolgente

The Last of Us parte fortissimo con un terzetto di puntate convincenti ed esaltanti che, beffardamente, mettono in chiaro alcuni principi estetici e tematici che vengono completamente confutati e spazzati via proprio a partire dalla quarta puntata, un tradimento tanto più traumatico e violento quanto più si conosce a menadito, tra remastered e remake, il lungo viaggio intrapreso da Joel ed Ellie.

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, perché questa vuole ed è una recensione priva di spoiler, in questi tre episodi si evidenziano principalmente due qualità: una regia degna di questo nome, nonché un'intrigante, vibrante, sensibile espansione narrativa della serie.

Non chiedetevi se c'è QUELLA scena all'inizio della serie. Non chiedetevelo e preparate i fazzoletti

Sulla prima caratteristica, complici gli annunci roboanti relativi al budget stanziato per la produzione, saremmo stati pronti a scommetterci e, nonostante qualche scenario lievemente posticcio, dove la qualità di alcuni elementi della scenografia non convincono pienamente, in generale ogni elemento su schermo riesce a restituire l'idea di un mondo post-apocalittico in cui l'umanità sopravvive a stento all'aggressività del Cordyceps e a quella perpetrata dagli stessi membri della sua stessa, minaccia primaria anche per la coppia di protagonisti che, loro malgrado, si vedranno costretti ad attraversare mezza America per raggiungere il loro obiettivo.

La regia, in quello che potremmo definire in tutto e per tutto l'incipit dell'avventura, è attenta ai dettagli e sebbene non venga mai proposto alcun virtuosismo particolare, discorso valido anche nelle scene d'azione purtroppo, panorami desolanti, scorci suggestivi e primi piani penetranti riescono sempre a colpire lo spettatore, a raccontare qualcosa di più, a mostrare efficacemente un mondo allo sbando che anche nella sua forma più sublime lascia intravedere le tracce di un dramma ineluttabile.



La scenografia della serie TV di The Last of Us è sempre azzeccata

La scrittura, dal canto suo, è brillante, efficacissima, trascinante. Bastano poche scene, per esempio, per certificare il rapporto conflittuale tra Joel e Ellie, tra un uomo lacerato da un passato che non riesce a dimenticare e una ragazza in piena crisi adolescenziale, portatrice sana di quel morbo che potrebbe contribuire a sconfiggere solo raggiungendo sana e salva un centro medico la cui ubicazione è inizialmente ignota al duo.

Non è affatto un caso che proprio a supporto di questa sceneggiatura così frizzante vengano inserite numerose e riuscitissime variazioni rispetto al videogioco a cui la prima stagione si rifà, altro grande pregio di queste prime tre puntate. Da questo punto di vista, non è da escludere che qualche fan intransigente trovi oltraggiosi alcuni dei cambiamenti effettuati, e non ci riferiamo specificatamente, né solamente, all'assenza di spore infettanti. A ben vedere, tuttavia, soprattutto considerando ciò che accade dal quarto episodio in avanti, queste licenze poetiche sono tutte ben contestualizzate e nella maggior parte dei casi sviluppano tematiche ed eventi appena accennati nel videogioco, ma comunque già presenti in qualche modo.

Se siete tra coloro che avrebbero voluto sapere qualcosa in più sul mondo in cui è ambientata la saga, anche di quello che era il mondo prima che l'infezione si espandesse a macchia d'olio, resterete semplicemente galvanizzati da quanto avranno da dirvi e regalarvi le prime puntate.