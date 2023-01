The Last of Us, serie HBO: il budget supera quello delle prime cinque stagioni de Il Trono di Spade

A quanto pare HBO non ha badato a spese per rendere giustizia alla suo adattamento di The Last of Us. Stando a quanto riportato dal The New Yorker il budget della serie addirittura supera quello delle prime cinque stagioni de Il Trono di Spade.

Non vengono indicate delle cifre precise, ma il portale parla di un investimento faraonico da "oltre cento milioni di dollari", confermando così la stima del budget a 8 cifre per ogni singolo episodio emerso nell'estate del 2021.

Cifre così alte fanno capire le alte aspettative di HBO per la prima stagione di The Last of Us, basata su una delle IP più fortunate di sempre di Sony Playstation, che giusto oggi abbiamo appreso che ha totalizzato oltre 37 milioni di copie vendute in tutto il mondo sin dal lancio del primo gioco, avvenuto su PS3 nel giugno del 2013.

A tal proposito vi segnaliamo che è stato svelato un nuovo artwork del multiplayer "Fazioni" di The Last of Us, mentre il co-presidente di Naughty Dog ha lasciato intendere che prima o poi ci sarà una Parte 3 dato che ci sono "altre storie da raccontare".