The Last of Us: la Parte 3 si farà? "Ci sono altre storie da raccontare", dice Neil Druckmann

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ha dichiarato che il brand di The Last of Us ha ancora "altre storie da raccontare", suggerendo dunque che prima o poi si farà anche la Parte 3. Lo ha svelato durante un'intervista concessa al The Hollywood Reporter in vista del lancio della prima stagione dell'adattamento live action di HBO.

Nell'articolo si parla di come la prima stagione della serie HBO adatterà le vicende del primo The Last of Us, mentre la seconda, seppur non confermato ma solo suggerito da Druckmann e il co-autore Craig Mazin, racconterà quelle della Parte 2, senza episodi "filler" nel mezzo.

Ci sarà dunque anche una terza stagione basata su un nuovo gioco di The Last of Us? A tal proposito, Druckmann non ha confermato direttamente un'eventuale "Parte 3", ma ha dichiarato: "Credo ci siano altre storie da raccontare".

Neil Druckmann

Il co-presidente di Naughty Dog inoltre non teme che si verifichi un caso come quello di Game of Thrones, dove l'adattamento televisivo ha esaurito il materiale di George R. R. Martin per poi creare nuove storie originali, di dubbia qualità.

Piuttosto Druckmann afferma che l'obiettivo è quello di raccontare solo le storie narrate anche nei giochi della serie e che quella di The Last of Us Parte 2 di per sé rappresenta un'ottima conclusione.

"Non abbiamo piani per raccontare nessuna storia oltre a quelle adattate dai videgiochi", ha detto Druckmann. "Non andremo incontro allo stesso problema come Game of Thrones dato che Parte 2 non finisce con un cliffhanger".

Ricapitolando, per Druckmann ci sono altre storie da raccontare nel franchise di The Last of Us, ma al tempo stesso la serie TV si baserà esclusivamente sui videogiochi. Insomma, un eventuale The Last of Us Parte 3 a questo punto sembra più che probabile.

Le dichiarazioni di Druckmann arrivano giusto oggi che Naughty Dog ha presentato una nuova immagine del gioco multiplayer di The Last of Us e promesso novità nel corso dell'anno, in occasione del decimo anniversario della serie.