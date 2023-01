Cooler Master ha presentato dei PC desktop preassemblati a forma di scarpa e di squalo

Cooler Masters ha presentato la sua nuova linea di PC desktop preassemblati al CES 2023 di Las Vegas, divisi in tre categorie: Be Excellent, Be Different e Be Creative. Tra questi due modelli in particolare hanno mostrato delle forme decisamente stravaganti: uno ha la forma di una scarpa e l'altro di uno squalo. Ma andiamo con ordine.

La categoria Be Excellent è pensata per i videogiocatori e content creator a caccia di performance elevate in dei PC di dimensioni ridotte. Tra i modelli che si uniranno a questa linea spiccano il CoolingX, che arriverà nel secondo trimestre del 2023 e sarà dotato di innovative soluzioni di raffreddamento a liquido e l'AIOX NUC, disponibile nel terzo trimestre del 2023 e basato sul form-factor NUC di Intel. Avrà un Intel Core i9 di dodicesima generazione e sarà sempre raffreddato a liquido, in questo caso con il MasterLiquid Flux.

Il PC a forma di scarpa di Cooler Master

La linea Be Different mira a tutti quei giocatori che a performance e dimensioni ridotte, amano sommare design eccentrici. Le varianti Shark X e Sneaker X sono i modelli di cui parlavamo in apertura, ossia rispettivamente con la forma di uno squalo e di una scarpa. Sono i vincitori del Case Mod World Series di Cooler master e supportano le motherboard con form-factor ITX, con alimentatori compatti SFX e sistemi di raffreddamento AIO.

Sempre della linea Be Different fa parte il Mini X, un PC con il case apparentemente semplice, ma che è in realtà completamente modulare, con i pannelli scambiabili per avere delle colorazioni uniche. L'interno è sempre basato su di una motherboard con motherboard con form-factor ITX, SFX PSU e abbastanza spazio per montare schede video della serie 40 di Nvidia o della serie 7000 di AMD.

Il PC a forma di squalo di Cooler Master

Tutti i modelli della linea Be Different saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2023.

Infine, per la linea Be Creative è stato presentato il Cosmos Infinity, un PC per il trentesimo anniversario di Cooler Master caratterizzato da una versione rimasterizzata del case C7000M. Sarà prodotto soltanto in 1.000 e offrirà dei materiali costruttivi di prima qualità nonché un design che farà riferimento al brand. Monterà una GeForce RTX 3080ti di Nvidia, con delle ventole PSU e AIO.