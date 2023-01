Exoprimal su Xbox Game Pass al lancio? Un indizio sembra confermarlo

Exoprimal, il frenetico sparatutto cooperativo di Capcom a base di dinosauri ed exotute, potrebbe arrivare al lancio su PC e Xbox Game Pass. Sembrerebbe confermarlo un possibile indizio dello store di Xbox, scoperto dal sempre attento Klobrille.

Come possiamo vedere nell'immagine del tweet sottostante, nella pagina di Exoprimal su Xbox Store il gioco viene indicato come un titolo "Console" e "Cloud". Quest'ultima categoria viene solitamente affibbiata solo ai giochi inclusi nell'abbonamento del Game Pass, dato che il tier Ultimate permette di giocare in streaming ai titoli del catalogo tramite xCloud. Ciò dunque sembrerebbe suggerire che il gioco verrà introdotto nel Game Pass, probabilmente già al lancio.

Esistono dei casi particolari come quelli di Fortnite, che è disponibile tramite xCloud pur non facendo parte del catalogo di Game Pass (d'altronde è un titolo free-to-play), ma per l'appunto sono eccezioni.

Tenete presente in ogni caso che questo possibile indizio non conferma nulla. Anzi potrebbe semplicemente trattarsi di un errore, una "piccola" svista di chi ha curato la pagina dedicata di Exoprimal su Xbox Store. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Capcom e Microsoft nei prossimi mesi.

Per il momento la data di uscita del gioco è fissata per un generico 2023. In attesa di aggiornamenti, vi consigliamo di leggere il nostro provato di Exoprimal.