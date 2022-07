Exoprimal: abbiamo provato l'adrenalinico sparatutto di Capcom

Piovono velociraptor

Exoprimal: lo Zephyr fa disastri in mezzo ai dinosauri, ma non fatevi circondare o ci metterete poco ad andare al creatore

Non è il caso di perdersi in giri di parole... la risposta è "sì", Exoprimal è risultato un titolo più spassoso e rifinito di quanto il caotico trailer di presentazione lasci intendere, con tanto di "gomitolo narrativo" da sbrigliare alla base. La storia, tuttavia e anche prevedibilmente, non è certo l'aspetto su cui gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente, dato che sembra essere una accozzaglia di cliché fantascientifici pensata solo per giustificare battaglie contro orde di dinosauri mutanti. In parole povere voi siete un pilota di Exosuit, potentissimi esoscheletri impiegati per proteggere la popolazione da vere e proprie piogge di enormi rettili affamati dall'origine ignota. Appena assegnati alla vostra squadra, vi trovate ad avere a che fare con Leviathan, una sadica intelligenza artificiale che ripete all'infinito simulazioni di combattimento per testare l'efficacia delle "tute meccaniche" sopra descritte.

La trama, in teoria, si sviluppa di partita in partita - pur non andando apparentemente a intaccare più di tanto l'esperienza - ed è chiaro come Capcom abbia per lo meno tentato di dare un senso al tutto; la sua natura di contorno però si nota fin dalla beta e dubitiamo seriamente che possa risultare memorabile ora della fine. Dopotutto questo è un videogioco dove si fanno a pezzi dinosauri senza sosta: non è il caso di soffermarsi con chissà quale spirito critico sulla narrativa.

Exoprimal: quando abbiamo detto che le orde sono numerose non stavamo scherzando

La peculiarità di Exoprimal, peraltro, non è neanche la natura a sangue freddo dei vostri avversari, bensì la sua peculiare struttura. Il gioco, infatti, è a tutti gli effetti un horde shooter cooperativo in terza persona, con tanto di classi specifiche e divisione in ruoli (la classica trinità tank, supporto, DPS); gli obiettivi di ogni missione vengono però completati in contemporanea a un altro team di cinque giocatori allo scopo di ottenere l'accesso anticipato a una "missione finale", dove il tutto si trasforma in un frenetico scontro PVP. La trovata aggiunge una certa tensione e fretta generale alle sparatorie, perché non si deve solo pensare alla sopravvivenza, ma ottimizzare ruoli e risorse per eliminare il più velocemente possibile le minacce.

È un'idea indubbiamente stuzzicante, capace di tenerci incollati allo schermo durante le partite, ma funziona solo a metà. Mentre infatti tutto scorre con una discreta naturalezza durante le orde, la cui difficoltà pare tutt'altro che problematica, scontrarsi con altri giocatori risulta alle volte goffo per via dell'estensione delle mappe, della necessità di recuperare risorse durante la missione e della tendenza dei team "random" ad abbandonare qualunque strategia per puntare alla pura offensiva (tendenza peraltro premiata durante le fasi coop e quanto mai sconsigliabile in competitivo). Per carità, è solo l'inizio e non ci stupirebbe se Capcom decidesse di tarare diversamente le cose al lancio o di favorire l'uso specifico di certi ruoli nelle fasi finali delle missioni (almeno per evitare team privi di curatore, considerando che è un pratico suicidio e ne abbiamo visti), ma forse la gestione delle modalità manca dell'intuitività necessaria a spingere naturalmente i giocatori verso certi comportamenti.