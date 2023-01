Twitch: ecco la classifica delle streamer più viste nel 2022, Amouranth prima

Scopriamo quali sono le streamer Twitch di maggior successo del 2022, ossia quelle in grado di totalizzare più milioni di ore visualizzate di tutte le altre. In testa troviamo senza troppe sorprese Amouranth con 32,06 milioni di ore di visualizzazione. La nostra distacca non di poco la seconda in classifica, la VTuber Ironmouse, ferma a 20,39 milioni di ore di visualizzazione. Quest'ultima però ha il record per le sottoscrizioni, con più di 100.000.

Amouranth - 32,06 milioni Ironmouse - 20,39 milioni saddummy - 14,89 milioni jinnytty - 13,66 milioni 39daph - 12,82 milioni Pokimane - 12,28 milioni rivers_gg - 12,22 milioni Kyedae - 11,46 milioni Shylily - 11,25 milioni dda_ju - 10,61 milioni

Come potete notare, Pokimane, un tempo la top streamer assoluta della piattaforma, è scesa in sesta posizione. C'è però da dire che ha fatto molti meno live stream che in passato nel corso del 2022 e nel 2023 ne farà ancora di meno. Evidentemente si è stancata di svolgere questa attività.

Interessante anche la presenza di un'altra VTuber nella top 10, Shylily, che dimostra come questo tipo di streamer sia in forte crescita.

Interessante il fatto che, nonostante la crescita, i numeri delle streamer siano nettamente inferiori a quelli degli streamer, considerando che il primo in classifica, xQc, ha totalizzato 227,23 milioni di ore di visualizzazione.