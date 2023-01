Vampire Survivors: nuovi DLC nel 2023 confermati, poncle lavora anche ad altri progetti

In un lungo post pubblicato nella pagina Steam di Vampire Survivors, lo sviluppatore italiano poncle, ha svelato che nei suoi piani futuri ci sono nuovi DLC per il gioco nel 2023, ma anche dei nuovi progetti completamente slegati dal titolo in questione.

A quanto pare uno dei progetti in lavorazione presso lo studio di Luca Galante arriverà presto e sarà "strambo". I nuovi DLC di Vampire Survivors invece a quanto pare porteranno i giocatori ad affrontare orde di mostri in nuovi mondi, sulla falsariga di quanto propone Legacy of the Moonspell.

"Ci sono molte cose in cantiere, non esclusivamente legate a Vampire Survivors, a cui stiamo lavorando dietro le quinte", recita il post. "C'è qualcosa di strambo e grande (in termini di pixel) in arrivo presto nella public-beta di Steam e visto che il DLC Legacy of Moonspell sono stati un successo, il Directer presto si offrirà di portare i sopravvissuti in un altro mondo ancora per trovare il vampiro..."

Vampire Survivors, un po' di sano a caos a schermo

A proposito dei DLC di The Vampire Survivors, poncle chiarisce che oltre ai contenuti a pagamento, il gioco base verrà aggiornato con nuove meccaniche chiave e contenuti, confermando dunque l'arrivo di nuovi aggiornamenti gratuiti nel 2023.

"Per favore tenete presente che i DLC aggiungeranno solo più personaggi/armi/stage e che il gioco principale continuerà ad essere aggiornato regolarmente con le meccaniche e i contenuti principali (come le patch in stile Tiny Bridge) in modo che nessuna caratteristica chiave diventi un contenuto a pagamento".