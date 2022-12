Vampire Survivors: nuovi aggiornamenti gratuiti sono in arrivo

Dopo il rilascio di Legacy of the Moonspell, il recente DLC che ha portato vari contenuti aggiuntivi, lo sviluppatore Poncle ha fatto sapere che Vampire Survivors riceverà altri DLC e aggiornamenti gratuiti nel prossimo futuro, con l'idea di un supporto continuativo per il gioco.

Abbiamo visto proprio ieri il lancio di Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell, che ha aggiunto diversi nuovi personaggi giocabili e anche una mappa particolarmente innovativa inserita all'interno dei contenuti, ad indicare la volontà dello sviluppatore di espandere e arricchire con continuità il suo gioco.

Il DLC in questione è a pagamento, sebbene il prezzo di meno di due euro non lo renda propriamente un acquisto proibitivo.

In ogni caso, lo sviluppatore indie italiano ha intenzione anche di proporre ulteriori contenuti gratuiti, all'interno di un progetto di supporto continuativo che è destinato a proseguire nei prossimi mesi, sull'onda del successo formidabile per questo gioco.

"I DLC saranno sempre legati a contenuti extra in termini di livelli, mostri, armi, personaggi e altro. Oggetti, power-up, meccaniche di gioco e altro continueranno ad essere aggiunti al gioco base, dunque anche se non acquistate questo DLC non dovete temere di perdervi qualcosa".

Come abbiamo visto, altri aggiornamenti come il recente Tiny Bridge hanno aggiunto contenuti che hanno espanso la base del gioco, in questo caso con un livello aggiuntivo. Poncle sembra avere particolarmente a cuore la questione dei prezzi e la sostenibilità del progetto su cifre piuttosto basse: "Il DLC ha un prezzo che ci sembra opportuno e che riflette i valori produttivi dei nuovi contenuti", ha spiegato.

"Nei mesi scorsi e per il DLC, abbiamo contattato fantastici artisti come Glauber Kotaki e Pitavant per i nuovi elementi grafici, Daniele Zanzara e i suoi nuovi pezzi per le registrazioni live, quella piccola sorpresa nel trailer del DLC e la compagnia da sostenere per riuscire a lanciare il gioco su tutte le piattaforme", ha spiegato Poncle. "Per il DLC ho comunque dovuto riempire qualche buco con pacchetti di asset, per esempio, dunque un prezzo basso e anche sconti frequenti, ci sembrano delle proposte eque". Ricordiamo inoltre la recensione di Vampire Survivors e il fatto che il gioco faccia parte attualmente anche di Xbox Game Pass.