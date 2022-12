The Callisto Protocol, un update migliora combattimenti, prestazioni e localizzazione

The Callisto Protocol ha ricevuto un update che migliora combattimenti, prestazioni e localizzazione su tutte le versioni del gioco sviluppato da Striking Distance Studio, che ancora una volta ha voluto ringraziare gli utenti per il feedback ricevuto.

Come abbiamo riportato, al lancio The Callisto Protocol per PC era un disastro e ha ricevuto una pioggia di recensioni negative su Steam, ma Glen Schofield e i suoi collaboratori stanno lavorando a pieno ritmo, ancora una volta, per sistemare i problemi segnalati sulle varie piattaforme.

"Un nuovo aggiornamento è disponibile su tutte le piattaforme", si legge nel post di Striking Distance Studio. "Introduce miglioramenti relativi ai combattimenti, alle prestazioni e alla stabilità, ottimizzazioni per la localizzazione e modifiche generali di tipo quality of life. Ascoltiamo i vostri feedback e vi ringraziamo, seguiranno altri update."

Speriamo che la patch, che a quanto pare ha un peso di circa 12 GB, possa sistemare finalmente le magagne legate anche al doppiaggio italiano di The Callisto Protocol, che risulta spesso fuori sincro e/o viziato da livelli di volume completamente sballati, che rendono alcuni dialoghi incomprensibili.

Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di The Callisto Protocol.