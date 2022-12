The Callisto Protocol per PC è un disastro, pioggia di recensioni negative su Steam

Sembra che The Callisto Protocol abbia degli enormi problemi su PC, tanto che su Steam stanno fioccando le recensioni negative e le conseguenti richieste di rimborso: al momento il gioco ha una valutazione "perlopiù negativa", con solo il 26% di giudizi favorevoli.

Accolto dalla stampa internazionale con voti contrastanti, The Callisto Protocol non vanta al momento un'ottimizzazione efficace sulla piattaforma Windows, e ciò si traduce in stuttering evidenti e rallentamenti anche su configurazioni di fascia alta, stando alle testimonianze pubblicate sullo store Valve.

C'è chi parla di scatti fastidiosi con il ray tracing attivo su di una RTX 3080 Ti e chi addirittura, pur avendo disattivato il supporto all'RTX, si trova costretto ad accettare prestazioni del tutto insoddisfacenti in relazione alla componentistica utilizzata.

Il suggerimento che più spesso si legge nelle recensioni su Steam è quello di evitare l'acquisto per il momento, nell'attesa che gli sviluppatori di Striking Distance Studio mettano a disposizione degli aggiornamenti in grado di sistemare queste criticità e consegnare agli utenti un'esperienza finalmente solida e consistente, quantomeno sui PC più potenti.

Nella nostra recensione di The Callisto Protocol abbiamo fatto riferimento alla sola versione PS5 del gioco, essendo l'unica che ci è stata fornita dal publisher.