God of War Ragnarok e Pentiment sono i giochi del mese di novembre 2022

Si è infine concluso un novembre emozionante sul fronte dei videogiochi, vista la quantità di esperienze di grande interesse che si sono affacciate sul mercato in questo periodo. I risultati dei sondaggi tra redazione e lettori hanno infine dato una risposta duplice, con God of War Ragnarok e Pentiment che sono i giochi del mese di novembre 2022, a dire il vero in maniera anche piuttosto sorprendente, considerando come, se il primo era piuttosto scontato, la presenza del secondo risulta alquanto inaspettata ma in maniera molto piacevole. Come si conviene a uno dei momenti più vivaci dell'intero anno videoludico, anche questo novembre ha comunque visto uscire una grande quantità di titoli, con uno spettro molto ampio di produzioni che vanno dai Blockbuster tripla A ai giochi indie più particolari.

L'attenzione globale è stata ovviamente attirata da God of War Ragnarok, almeno per quanto riguarda la stampa specializzata, ma è curioso notare come, in verità, il vero vincitore in termini di vendite e diffusione siano Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Una cosa sorprendente, dato che è stato considerato poco o nulla in entrambi i sondaggi: il gioco di Game Freak e Nintendo ha però battuto tutti i record di vendita al lancio, totalizzando oltre 10 milioni di copie vendute in tre giorni nel mondo, tanto per rendere un'idea. Allo stesso modo, altri due titoli che non sono stati praticamente considerati nei sondaggi ma che risultano essere poi tra i più giocati e apprezzati sono Call of Duty: Warzone 2.0 e Football Manager 2023, cosa che dimostra come vi sia spesso uno scollamento tra le preferenze della community di appassionati di videogiochi e i risultati effettivi dei giochi sul mercato.