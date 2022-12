Star Wars Jedi: Survivor, data di uscita rivelata dal fumetto ufficiale Battle Scars?

La data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor potrebbe essere stata rivelata dal fumetto ufficiale Star Wars Jedi: Battle Scars, che arriverà nei negozi a marzo 2023: se consideriamo che questo genere di prodotti vengono quasi sempre pubblicati in contemporanea con i giochi da cui sono tratti, marzo potrebbe essere appunto il periodo di lancio della nuova avventura di Cal Kestis.

Sembra peraltro che la notizia verrà confermata o smentita a brevissimo, visto che per Tom Henderson l'annuncio della data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor avverrà ai TGA con un trailer. Insomma, probabilmente l'8 dicembre scopriremo come stanno effettivamente le cose.

Ambientato a metà fra gli eventi di Fallen Order e Survivor, Star Wars Jedi: Battle Scars racconterà di come Cal si sia rifatto una vita insieme all'equipaggio della Stinger Mantis, portando a termine complesse missioni per sconfiggere Inquisitori dell'Impero e supportare la Resistenza.

Nel corso di una missione, tuttavia, il gruppo incontra una stormtrooper determinata a disertare e a ricominciare da capo, e che in cambio dell'aiuto di Cal e dei suoi amici è disposta a rivelare loro la posizione di uno strumento prezioso per la lotta all'Impero.

In effetti già ad agosto Jeff Grubb sosteneva che la data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor fosse la stessa di Battle Scars, ma le voci hanno ricominciato a circolare con insistenza in prossimità dei The Game Awards 2022.