Star Wars Jedi: Survivor, annuncio della data di uscita ai TGA con un trailer, per Tom Henderson

Star Wars Jedi: Survivor sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2022 del 9 dicembre 2022, stando a quanto riportato dal portale Insider Gaming. Secondo le fonti di Tom Henderson per l'occasione possiamo aspettarci anche l'annuncio della data di uscita del gioco, presumibilmente fissata per il mese di marzo 2023.

Entrando nel dettaglio, Henderson afferma che Star Wars Jedi: Survivor ruberà la scena dell'evento di Geoff Keighley dopo circa mezz'ora dal suo inizio. Per l'occasione verrà mostrato un nuovo trailer tramite il quale EA annuncerà la data di uscita e quando inizieranno i pre-order del gioco.

L'informazione pochi minuti fa è stata corroborata anche da Jeff Grubb, noto giornalista e insider, con un post sul social Hive, dove si stanno rifugiando in molti per via dell'esodo da Twitter ora che è di proprietà di Elon Musk. Grubb ha inoltre ribadito che secondo le sue fonti la data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor è in programma per il mese di marzo 2023.

Il post di Grubb su Hive

Per il momento prendete con le pinze le indiscrezioni riportate qui sopra, per quanto la possibile apparizione di Star Wars Jedi: Survivor ai The Game Awards 2022 non stupirebbe più di tanto, dato che si tratta della vetrina perfetta per EA per ripresentare il gioco.