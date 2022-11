Spider-Man Miles Morales: 2° miglior lancio Sony per numero di giocatori su Steam, la classifica

Pochi giorni fa è stato pubblicato su Steam l'ennesima (ex) esclusiva PlayStation: Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il gioco ha certamente avuto successo su console, ma come è andato su PC? Usando come punto di riferimento il numero massimo di giocatori contemporanei nelle prime 24 ore (indicato da SteamDB), possiamo vedere che è stato il secondo miglior lancio per Sony. Precisamente, ha ottenuto un picco di 12.662 giocatori. Ecco quanto ha fatto rispetto agli altri giochi PlayStation su Steam:

God of War - picco di 15.162 giocatori nelle prime 24 ore Marvel's Spider-Man Miles Morales - picco di 12.662 giocatori nelle prime 24 ore Marvel's Spider-Man Remastered - picco di 5.800 giocatori nelle prime 24 ore Days Gone - picco di 4.473 giocatori nelle prime 24 ore Horizon Zero Dawn Complete Edition - picco di 3.853 giocatori nelle prime 24 ore Uncharted Raccolta L'eredità dei Ladri - picco di 2.718 giocatori nelle prime 24 ore Sackboy Una grande avventura - picco di 203 giocatori nelle prime 24 ore

Ovviamente questo tipo di dato non è indicativo del successo totale di un gioco, ma dà un'idea dell'ordine di grandezza dell'interesse dei giocatori. Molto interessante il fatto che al lancio Miles Morales abbia raggiunge il doppio di giocatori del primo capitolo, come picco.

Come confronto, però, possiamo vedere il picco massimo di giocatori per i giochi PlayStation su Steam dall'uscita ad oggi:

God of War - picco massimo di 73.528 giocatori Marvel's Spider-Man Remastered - picco massimo di 66.436 giocatori Horizon Zero Dawn Complete Edition - picco massimo di 56.557 giocatori Days Gone - picco massimo di 27.450 giocatori Marvel's Spider-Man Miles Morales - picco massimo di 13.539 giocatori Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri - picco massimo di 10.851 giocatori Sackboy Una grande avventura - picco massimo di 610 giocatori

Come potete vedere, Miles Morales ha già battuto il picco massimo di Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri, così come di Sackboy Una grande avventura che però non ha chiaramente attirato l'attenzione dei giocatori, quindi il confronto è impietoso.

Dovremo vedere tra qualche mese se Marvel's Spider-Man Miles Morales saprà pareggiare il predecessore su Steam in termini di picco massimo di giocatori. Le premesse ci sono tutte.

Potete infine vedere come si è posizionato in classifica Marvel's Spider-Man Miles Morales su Steam.