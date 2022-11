Call of Duty Warzone 2.0: il glitch "Superman" è tornato nel battle royale

Call of Duty Warzone 2.0 è denso di piccoli e grandi bug e glitch e ora ne è stato scovato un noto per il battle royale: "Superman". Non si tratta ovviamente di qualcosa di legato all'eroe DC, ma a un glitch che permette di compiere grandi balzi, quasi dei voli, in giro per la mappa.

Si tratta di una mossa spettacolare, ma chiaramente non regolare e non fa altro che rovinare l'esperienza di gioco degli altri partecipanti. Come potete vedere qui sotto, un utente Twitter ha condiviso un esempio del glitch di Call of Duty Warzone 2.0 in azione.

La mossa può essere usata per spostarsi rapidamente, evitare scontri a fuoco e prendere di sorpresa giocatori che pensano di essere da soli o al sicuro in una posizione di vantaggio.

Un utente fa notare che questo tipo di movimenti sono molto apprezzati dai giocatori, non sono perché danno un vantaggio ma perché è un modo divertente per giocare. Si domanda quindi se qualche sparatutto non possa provare a creare un sistema di gioco basato su movimenti così ampi e dinamici.

Va anche detto che questo tipo di glitch è difficile da controllare. In alcune situazioni può dare un vantaggio, ma in altre potrebbe essere uno svantaggio, soprattutto per chi lo usa involontariamente.

Supponiamo che Activision Blizzard lavorerà per risolvere il problema, magari assieme al famoso glitch dell'invisibilità, di nuovo presente nel battle royale.