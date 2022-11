Lies of P: lo sviluppo è quasi completo, secondo il game director

Lo sviluppo di Lies of P, il souls-like con Pinocchio, è nelle fasi conclusive, stando alle dichiarazioni del game director Choi Ji-Won in un'intervista concessa a 4Gamer. Di conseguenza possiamo dare per scontato che l'uscita del gioco rispetterà la finestra di lancio del 2023 precedentemente annunciata.

Ji-Won afferma che ad agosto lo sviluppo di Lies of P era intorno al 70% e che dunque c'era ancora molto lavoro da fare. Tuttavia negli ultimi mesi il team ha fatto molti progressi e al momento sta lavorando agli ultimi dettagli, ripulendo il codice di gioco da bug e appartando gli ultimi ritocchi.

"Ad agosto abbiamo annunciato che il gioco era completo al 70%, ma ora è in una stato molto più avanzato", ha detto Ji-Won. "La maggior parte dello sviluppo è stata completata e il resto è fase di assemblaggio, stiamo correggendo bug, perfezionando e apportando i ritocchi finali."

Con lo sviluppo nelle fasi finali non è da escludere che presto potremo ricevere dettagli precisi sulla data di uscita, con un possibile annuncio già durante i The Game Awards 2022 del 9 dicembre. Staremo a vedere.

Al momento il lancio di Lies of P è in programma per 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC. All'uscita il gioco sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. In una precedente intervista il game director Ji-Won ha svelato anche la durata del gioco, che è stata calibrata in modo tale da risultare il giusto compromesso tra chi cerca un'esperienza longeva e chi invece preferisce un'avventura più corta.