Indiana Jones 5 si aprirà con una versione di Harrison Ford ringiovanita dalla CGI

La sequenza d'apertura del prossimo film di Indiana Jones, per ora comunemente definito Indiana Jones 5, utilizzerà la CGI per ringiovanire digitalmente Harrison Ford. La pellicola, infatti, si aprirà negli anni '40 e poi ci porterà nel 1969, durante il quale sarà ambientata tutta la pellicola.

L'uso di un flashback non è inedito per la saga: Indiana Jones e L'Ultima Crociata iniziava raccontando la storia del giovane Henry Jones Jr. da adolescente, prima di tornare negli anni trenta.

I predatori dell'arca perduta era ambientato nel 1936, ma il secondo film del franchise, Indiana Jones e il tempio maledetto, era in realtà un prequel ambientato nel 1935. L'ultimo dei film originali di Indy, Indiana Jones e l'ultima crociata, si apriva come detto nel 1912 con River Phoenix nei panni di un giovane Indiana Jones, per poi andare avanti di 26 anni fino al 1938. Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo si è poi spostato in avanti nel tempo: uscito 19 anni dopo L'ultima crociata, Il Regno del Teschio di Cristallo si svolge nel 1957.

Per quanto riguarda il tipo di esperienza che vivremo vedendo il film, il regista ha affermato alla rivista Empire: "Volevo avere la possibilità di immergermi in questo tipo di film vecchio stile di George e Steven e dare al pubblico un'esplosione di adrenalina".

La rivista ha anche pubblicato alcune foto del film in esclusiva.