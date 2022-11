Indiana Jones 5: Empire Magazine pubblica alcune foto del film in esclusiva

Empire Magazine ha pubblicato alcune foto in esclusiva di Indiana Jones 5, il nuovo film con protagonista il noto archeologo interpretato da Harrison Ford, quello che dovrebbe essere il capitolo conclusivo della saga. Le foto sono state allegate a dei tweet, utilizzati per promuovere la rivista stessa, di cui è stata infine mostrata la copertina.

Nella prima foto possiamo vedere Indiana Jones su di una barca.

Harrison Ford appare decisamente invecchiato, anche se non crediamo che il personaggio potrebbe esistere senza di lui, unico a riuscire a dargli il giusto carisma. L'attore ha parlato del film affermando che sarà pieno di avventure, risate ed emozioni vere.

La seconda immagine mostra invece Mads Mikkelsen nel suolo di Vollen, uno dei cattivi. Harrison ford dovrà affrontare di nuovo i nazisti, pur essendo la pellicola ambientata nel 1969 (sarebbe stato assurdo ambientarla negli anni della Seconda Guerra Mondiale, vista l'età di Ford).

Parlando di Voller, Mikkelsen lo ha definito come un uomo che vorrebbe correggere alcuni degli errori del passato.

Infine c'è la copertina. In realtà sono due:

Una, quella con meno scritte, è per gli abbonati alla rivista e mostra Indy, frusta alla mano, in una New York degli anni sessanta illuminata da una strana luce gialla. È stata realizzata in esclusiva per la rivista dall'illustratore Sam Hadley. La seconda, più tradizionale, è la copertina della rivista vera e propria e mostra Indiana Jones.