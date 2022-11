Offerte Amazon: pacchetto da due cavi USB-C / USB-A in sconto al minimo storico per il Black Friday

Il primo giorno del Black Friday 2022 è oramai passato ma questo non significa che non vi siano più offerte interessanti da acquistare. Sia che siate appassionati di tecnologia, videogiochi, mondo geek o di qualsiasi altra categoria, sicuramente troverete prodotti interessanti a un buon prezzo. Ad esempio, potete trovare in sconto pacchetto da due cavi USB-C / USB-A. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 14.85€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Questo cavo è marcato Amazon Basics ed è lungo 1.83 metri. Questo pacchetto include due cavi, utili per la ricarica di device che usano USB-C (come gli smartphone) con dispositivi che usano porte USB-A (come i laptop).

Pacchetto da due cavi USB-C / USB-A

