Jok3r bannato da Twitch a tempo indeterminato: non è più partner di Twitch

Simone Alessandrini in arte Jok3r, famoso per essere il fratello dell'influencer Cicciogamer89, è stato bannato a tempo indeterminato da Twitch, dopo un periodo di shadowban (impossibilità a trovarlo tramite il motore di ricerca della piattaforma), per motivi ancora da chiarire. Nel frattempo la piattaforma lo ha rimosso dal programma di partnership, sancendo la fine del loro rapporto economico. Il ban a tempo indeterminato è stato confermato da Jok3r stesso su Instagram, che però non ne ha spiegato il motivo.

Per quale ragione è stato bannato, quindi? Le ipotesi più accreditate sono due. Una parla di acquisto di sottoscrizioni tramite bot, ossia di sub ottenute da bot abbonati ad Amazon Prime acquistabili in stock, che servono agli streamer per aumentare introiti, sottoscrizioni e visualizzazioni e che sono particolarmente problematiche per Twitch. Nel caso Jok3r nega di aver acquistato le sottoscrizioni tramite bot e afferma che, nel caso, a farlo sarebbero stati i suoi hater per farlo bannare a tempo indeterminato. Detto tra noi, non crediamo che sia così facile farlo, altrimenti si potrebbe far bannare praticamente qualsiasi streamer.

La seconda ipotesi, più debole, è la promozione del gioco d'azzardo. Jok3r, seguito soprattutto da un pubblico di molto giovani, non è mai stato timido nello sponsorizzare la pratica. Recentemente Twitch è diventata molto più restrittiva nei confronti di questo tipo di contenuti.

Il canale Twitch di Jok3r al momento risulta essere completamente inaccessibile: "Al momento il canale non è disponibile per una violazione delle Linee guida per la community o delle Condizioni per l'utilizzo del servizio di Twitch."

Poche ore fa si è appreso che Cicciogamer89, suo fratello, ha evaso il fisco per un milione di dollari.