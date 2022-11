Cicciogamer89 denunciato per evasione fiscale: avrebbe sottratto un milione di euro al fisco

Mirko Alessandrini, in arte Cicciogamer89, uno degli influencer più noti d'Italia, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica per non aver dichiarato 1 milione di euro al fisco. L'evasione è stata accertata dalle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, che hanno condotto indagini su di lui e sulla sua società.

Sostanzialmente il buon Cicciogamer89, che può vantare più di 3,5 milioni di iscritti al suo canale YouTube, nonché innumerevoli seguaci su altri social network, ha omesso di presentare la dichiarazione annuale per le imposte dirette e l'IVA, come accertato dalle forze dell'ordine, con ricavi provenienti da bonifici esteri.

I compensi derivavano sia dalla visualizzazione della pubblicità sui suoi canali, sia dai click sui banner. Nonostante l'omissione, la Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire le transazioni finanziarie e il fatturato di Cicciogamer89, analizzando gli accordi raggiunti con Google Ireland e con alcune agenzie pubblicitarie.

Le indagini hanno appurato che Cicciogamer89 non ha versato imposte dirette per 400.000 euro e IVA per 160.000 euro.