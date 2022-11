Hogwarts Legacy: il compagno di classe di Corvonero svelato con un'immagine e una descrizione

Warner Bros. ha svelato il compagno di classe principale di Corvonero che potremo incontrare all'interno di Hogwarts Legacy. In precedenza erano stati mostrati quelli di Tassorosso, Serpeverde e Grifondoro, ma non quello di Corvonero. Ora sappiamo chi è: Amit Thakkar.

L'annuncio è arrivato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, come potete vedere qui sotto. Precisamente, il team ha scritto: "Incontrerete molti compagni di classe di Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e sì, anche di Corvonero. Amit, appassionato di astronomia, è proprio uno di questi compagni."

Amit Thakkar e tutti gli altri compagni di classe "avranno un ruolo nel tuo viaggio mentre frequenti Hogwarts", secondo il community manager Chandler Wood.

La descrizione del personaggio di Thakkar recita: "Amit aspira a diventare un famoso storico dei maghi e ha già in mente ampi progetti per il suo primo libro di memorie. Eccezionalmente brillante e colto, adora osservare le stelle e sembra avere sempre a portata di mano il telescopio più recente e di ultima generazione. Amit coglie al volo l'occasione di aiutare un amico in difficoltà, ma una volta nel vivo delle cose spesso si rende conto che sarebbe meglio leggere o scrivere di certe avventure piuttosto che viverle".

Non è chiaro quale sarà il ruolo di Thakkar, ma molti giocatori hanno già fatto ipotesi sul tipo di coinvolgimento che il personaggio potrebbe avere nella storia. "Ho una teoria secondo la quale potrebbe servire come una sorta di fonte di informazioni", dice l'utente "ham-ham-iam". "I giocatori tornano da lui per fare domande sulle missioni o per ottenere indicazioni, suggerimenti o consigli o altro. Una specie di elenco di personaggi. Considerando che passa il tempo sempre 'a leggere e scrivere'." Per ora ovviamente si parla solo di speculazioni.

Sappiamo anche che le scelte del giocatore influiranno sulla storia e sul finale di Hogwarts Legacy.