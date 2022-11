God of War Ragnarok è già Gioco dell'Anno: ha vinto GOTY e Miglior design narrativo ai BIG

I The Game Awards 2022 sono una delle conferenze di premiazione più rumorose dell'anno, ma non sono è l'unica. È andato in onda da poco BIG, una premiazione spagnola, che ha deciso qual è il Gioco dell'Anno 2022. Il GOTY è andato a God of War Ragnarok, l'avventura d'azione di Santa Monica Studio. Inoltre, il gioco ha vinto anche il premio per Miglior design narrativo.

Con questi due premi, God of War Ragnarok inizia già a scaldarsi per l'evento di dicembre, che in qualità di evento in lingua inglese con pubblico però internazionale sarà un po' più considerato dei BIG. Un premio è però sempre un premio e Santa Monica Studio può certamente rallegrarsi dell'apprezzamento ricevuto.

Parlando invece dei The Game Awards 2022, God of War Ragnarok dovrà riuscire a spuntarsela contro molti altri giochi di peso. La lista comprende anche Elden Ring, Stray, Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West e A Plague Tale Requiem.

I candidati sono tutti nomi di un certo peso, ma l'impressione generale è che il vero scontro sia tra il recentissimo God of War Ragnarok e il più "vecchio" Elden Ring, uscito a febbraio. Entrambi hanno alle spalle uno storico più che positivo, visto che God of War (2018) ha vinto il premio Gioco dell'Anno, mentre Miyazaki ha vinto il GOTY nel 2019 con Sekiro Shadows Die Twice.

Entrambi i team sperano di avere la meglio. Dovremo attendere la premiazione per vedere quale gioco ha attirato maggiormente il favore della stampa votante.