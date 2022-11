Splinter Cell Remake potrà essere completato senza una singola uccisione

In occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario del franchise, gli sviluppatori di Splinter Cell passati e presenti si sono incontrati a Ubisoft Toronto per discutere delle origini, del futuro e dell'eredità della serie, compresi alcuni del team attualmente al lavoro sul nuovo remake di Splinter Cell. In tale occasione è stato anche rivelato che sarà possibile completare Splinter Cell Remake senza una singola uccisione grazie a nuove meccaniche che permetteranno ai giocatori di prevenire ed evitare situazioni pericolose dove la violenza è l'unica risposta.

"Vogliamo ridimensionare un po' questo aspetto nel remake, e vogliamo dare al giocatore qualche opportunità in più per "de-escalare" alcune di queste situazioni", ha spiegato il senior game designer Andy Schmoll.

"Ovviamente, la furtività è un pilastro estremamente importante per noi, e puntiamo a incorporare filosofie di design moderne, migliorando il gameplay stealth che era così speciale nell'originale".

"Essendo Sam l'agente segreto per eccellenza, ha a disposizione un'enorme quantità di strumenti, abilità, gadget e movimenti", aggiunge il direttore creativo Chris Auty. "E con tutti questi strumenti, l'obiettivo è creare questi momenti di tensione. Sai che c'è un nemico nelle vicinanze. Sai che c'è una minaccia dietro l'angolo."

"E lui ha questi strumenti che può usare per reagire in una frazione di secondo. Se c'è un nemico dietro l'angolo che non hai individuato in tempo, può fare dei salti mortali, salire in alto ed evitare il contatto. Può pianificare le prossime mosse guardando sotto le porte e usando degli strumenti per capire dove sono le minacce e questo genere di cose."

"Vogliamo creare questi momenti di tensione in cui il giocatore dovrà usare questi strumenti e gadget anche per reagire".

Sappiamo inoltre che Splinter Cell Remake sarà "riscritto e aggiornato" per i "giocatori moderni".