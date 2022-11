Rumbleverse: l'aggiornamento 1.06 è disponibile su PlayStation, Xbox deve aspettare

Iron Galaxy Studios ha rilasciato l'aggiornamento 1.06 di Rumbleverse ed è ora disponibile per le console PlayStation. Per quanto riguarda invece le piattaforme Xbox, il team ha affermato che l'update arriverà "presto" anche su tali console.

L'informazione è stata condivisa tramite l'account Twitter ufficiale di Rumbleverse, come potete vedere poco sotto.

Precisamente, il team di Rumbleverse ha scritto: "Abbiamo rilasciato un aggiornamento su PlayStation per risolvere i problemi di matchmaking. Si prega di riavviare il gioco per scaricarlo. Forniremo presto ulteriori dettagli sull'aggiornamento per Xbox".

Pochi giorni fa è stato rilasciato anche un hotfix su tutte le piattaforme per Rumbleverse; di seguito potete vedere l'elenco delle modifiche apportate: