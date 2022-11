Call of Duty Warzone 2.0 sta bloccando chi non ha comprato Modern Warfare 2

Già all'inizio della settimana, i giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 avevano segnalato che il battle royale, in seguito a un bug, stava bloccando l'accesso a chi non ha comprato Modern Warfare 2. Secondo alcune segnalazioni, il problema si è in parte risolto, ma alcuni utenti stanno ancora affermando di non poter giocare.

Al momento della scrittura di questa notizia, Infinity Ward e Raven Software non hanno commentato la questione, ma tramite i social appaiono indicano secondo le quali il problema è almeno parzialmente ancora presente. Ovviamente non è affatto piacevole, visto che i due giochi sono separati.

Il problema, inoltre, appare non sin dalla prima partita, ma può verificarsi in ogni momento. Un utente afferma di aver giocato per un po' senza problemi, ma poi è apparsa una finestra che gli chiedeva di comprare Call of Duty Modern Warfare 2 per poter giocare a Warzone 2.0. L'utente spiega di aver provato con più modalità di gioco e che il risultato è sempre lo stesso.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Il problema potrebbe quindi essere i launcher del gioco, ma non ci sono informazioni precise e ufficiali sulla questione. Pur vero che vi sono varie segnalazioni, non è nemmeno possibile capire esattamente quanto sia comune il problema. In ogni caso, è compito degli sviluppatori indagare sulla questione e risolvere il bug che affligge Call of Duty Warzone 2.0.

Inoltre, Call of Duty Warzone 2.0 non permette di riaccedere dopo una disconnessione e i fan non sono felici.