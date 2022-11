Call of Duty Warzone 2.0 non permette di riaccedere dopo una disconnessione e i fan non sono felici

I giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 si stanno lamentando tramite Reddit del fatto che il battle royale attualmente vieta ai giocatori di rientrare nelle partite dopo aver subito una disconnessione.

I giocatori fanno notare che Apex Legends e PUBG Battlegrounds permettano ai giocatori di rientrare a metà partita in seguito a crash o problemi di connessione, mentre Warzone non lo concede. Il problema è particolarmente fastidioso per i giocatori di DMZ, i quali affermano di perdere "tanto bottino" senza la possibilità di rientrare nella sessione.

"Non permettere ai giocatori di ricongiungersi a metà partita è una grave sconfitta sia per Warzone che per DMZ", ha scritto un utente. "Che scelta terribile - spero davvero che non sia stata intenzionale e che sia solo qualcosa di meno importante nella lista delle cose da fare, perché, diamine, un gioco che si blocca così tanto dovrebbe permetterti di rientrare in gioco se ti disconnetti. Per non parlare di DMZ, una modalità di gioco in cui è necessario utilizzare il bottino acquisito [...], perderlo a causa di un crash del gioco è semplicemente fastidioso - sia DMZ che Warzone hanno bisogno di una funzione di riconnessione al più presto!".

"Ho subito crash quattro volte ed è praticamente impossibile giocare. In PUBG è possibile riavvicinarsi. Ho dovuto smettere di giocare [perché] mi faceva perdere tempo. Un enorme fallimento da parte loro", ha scritto u/WallSauceMan.

"PUBG, Apex e Tarkov hanno tutti questa funzione", ha aggiunto u/Zethx. "Con la quantità di crash che ha avuto WZ1 e che sembra essere stata trasferita a Call of Duty Warzone 2.0, perché Infinity Ward non ha lavorato per aggiungere questa funzione? Tarkov è 1/10 delle dimensioni di Infinity Ward e l'hanno fatto senza problemi. Davvero fastidioso".

Non tutti i giocatori sono d'accordo con questa linea di pensiero, tuttavia: alcuni hanno sottolineato che una funzione di riconnessione verrebbe abusata dai giocatori che potrebbero andare offline volutamente poco prima di essere uccisi, per poi rientrare in sicurezza nella partita.

In linea di massima, i giocatori non sono contentissimi di Call of Duty Warzone 2.0, che viene bombardato di recensioni negative su Steam e Metacritic.