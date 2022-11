The Sims 4 Legacy Edition non sarà più disponibile a breve: la data e come trasferire i salvataggi

EA ha annunciato che terminerà il supporto a The Sims 4 Legacy Edition: a partire dal 12 dicembre 2022 non sarà più possibile eseguire il download del gioco. I giocatori possono fare l'upgrade alla versione standard e trasferire i salvataggi, sempre che il proprio computer raggiunga le specifiche minime della versione regolare del gioco, ovviamente.

The Sims 4 Legacy Edition è una versione pensata per computer meno potenti e per questo ha una serie di limiti: non tutte le funzioni e i contenuti possono essere utilizzati con tale versione del gioco.

L'annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter ufficiale della serie, come potete vedere qui sotto. Precisamente viene scritto: "A partire dal 12 dicembre 2022, The Sims 4: Legacy Edition non sarà più disponibile su PC e Mac. I giocatori possono scegliere di passare alla Standard Edition, purché il dispositivo soddisfi i requisiti minimi. Anche i file di salvataggio sono trasferibili."

EA afferma che "se aggiornerai il tuo computer per soddisfare i più recenti requisiti di sistema, potrai avviare The Sims 4 normalmente. Una volta aggiornato con la versione completa del gioco, potrai trasferire i file di salvataggio seguendo la procedura in basso".

Ecco i passaggi indicati per trasferire i dati di salvataggio:

Apri la cartella Documenti. Apri la cartella Electronic Arts. Copia la cartella chiamata The Sims 4 Legacy Edition. Trasferisci il file nella stessa cartella (Documenti/Electronic Arts) del nuovo computer e rinominala chiamandola The Sims 4. Avvia il gioco.

Diteci, voi sfruttavate The Sims 4 Legacy Edition? Vi ricordiamo che The Sims 4 è ora free to play.