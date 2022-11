God of War Ragnarok: non ci sarà un nuovo documentario in stile Raising Kratos, è ufficiale

Santa Monica Studio ha annunciato che non produrrà un seguito al documentario "Raising Kratos" incentrato su God of War Ragnarok. La conferma arriva dall'account Twitter del team di sviluppo, che ha risposto a un tweet in cui si affermava che tale documentario fosse effettivamente in lavorazione.

Precisamente, l'account Twitter millieamand - che già in passato ha pubblicato indiscrezioni discutibili - ha scritto: "Le riprese hanno avuto luogo durante lo sviluppo di God of War Ragnarok e riguarderanno la pressione vissuta per la creazione di un seguito a God of War, l'impatto del Covid e altro ancora. Tutti i filmati faranno parte di un 'lungometraggio' simile a Raising Kratos."

Santa Monica Studio ha risposto molto semplicemente: "Non c'è nessun documentario in lavorazione. Abbiamo dedicato molto amore e impegno alla nostra serie BTS, che esce ogni martedì e che rappresenta il nostro sguardo sullo sviluppo di God of War Ragnarok."

Raising Kratos, che potete trovare anche nel tweet qui sopra, è un interessantissimo documentario sullo sviluppo di God of War (2018). Ci permette di vedere moltissimi dettagli dello sviluppo del gioco, sia per quanto riguarda il lavoro del team di programmatori, artisti e designer, così come il lavoro svolto dai tester, senza dimenticare le fasi di registrazione della motion capture.

Sebbene un nuovo documentario alla produzione di God of War Ragnarok sarebbe stato gradito, immaginiamo che gran parte di esso sia costituito da registrazioni di chiamate Zoom e trasferimenti di file all'apice della pandemia COVID-19.

In sostituzione, ecco un video diario con Christopher Judge su come si diventa Kratos.