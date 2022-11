God of War Ragnarok, un video diario con Christopher Judge su come si diventa Kratos

God of War Ragnarok si mostra con un interessante video diario in cui Christopher Judge parla di come sia stato diventare Kratos e di cosa implica questo specifico ruolo, in termini di performance attoriali e non solo.

Capace, secondo un leaker, di vendere 3,5 milioni di copie nella prima settimana, God of War Ragnarok è stato accolto con grandissimo entusiasmo dalla critica e dal pubblico, sebbene rispetto al precedente capitolo si noti un sostanziale cambio di direzione e atmosfere.

Judge ha dunque parlato del personaggio e di com'è stato interpretarlo, ma nel video sono intervenuti anche doppiatori di Kratos in altre lingue, che hanno spesso detto di aver preso il lavoro dell'attore americano come riferimento.

Attenzione: il video diario contiene degli spoiler.

Quest'ultimo dietro le quinte fa insomma luce su ulteriori aspetti dello sviluppo di God of War Ragnarok, sullo spessore narrativo del gioco e sulla caratterizzazione dei personaggi: elementi che Santa Monica Studio ha sempre tenuto in grande considerazione.

Per tutti gli altri dettagli, naturalmente, date un'occhiata alla nostra recensione di God of War Ragnarok.