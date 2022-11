God of War Ragnarok ha venduto 3,5 milioni di copie, per un leaker

God of War Ragnarok ha totalizzato vendite per 3,5 milioni di copie, stando a quanto riportato dalla nota leaker Millie A: un dato che corrisponderebbe alle aspettative di Sony, che puntava a questi numeri nei primi sette giorni.

Protagonista del miglior lancio di sempre per la serie in UK, God of War Ragnarok potrebbe dunque aver fatto estremamente bene anche negli USA e in Europa, sebbene non siano state pubblicate le cifre ufficiali.

"Le previsioni iniziali interne di Sony per God of War Ragnarok erano di 3,5 milioni di copie vendute a livello mondiale dopo sette giorni dal lancio", ha scritto Millie A. "Parlando con qualcuno che conosce i numeri dell'industria, pare che il gioco abbia raggiunto tale obiettivo."

L'esclusiva PS5 con i voti più alti di sempre, God of War Ragnarok è stato accolto con grandissimo entusiasmo da parte della stampa internazionale, ma a quanto pare anche il pubblico sta facendo la sua parte nel confermare la qualità di questo nuovo capitolo.

Ulteriori dettagli, come al solito, li trovate nella nostra recensione di God of War Ragnarok.