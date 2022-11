Call of Duty: Warzone 2.0, trailer di lancio del battle royale gratis per PC, Xbox e PlayStation

Activision Blizzard, tramite il canale ufficiale di Call of Duty su YouTube, ha pubblicato il trailer ufficiale di lancio per Call of Duty: Warzone 2.0, la nuova versione del battle royale gratis per PC, PlayStation e Xbox. Potete vedere il trailer qui sopra.

Il trailer di lancio di Call of Duty: Warzone 2.0 ci mostra inizialmente una serie di sequenze cinematografiche dedicate al battle royale, mostrando la mappa, scontri a fuoco, fasi di guida con vari veicoli sia terrestri che aerei. Arrivati al primo minuto, però, si passa anche a qualche sezione di puro gameplay in prima persona. Vediamo poi anche qualche sequenza subacquea, con un frammento di uno scontro a fuoco.

Il trailer ci assicura che Call of Duty: Warzone 2.0 sarà denso di azione e di contenuti da provare, quando sarà disponibile a partire dal 16 novembre 2022. Ci sarà la modalità battaglia reale e la nuova modalità DMZ.

La modalità DMZ di Call of Duty: Warzone 2.0

Per quanto riguarda DMZ, sappiamo che i nostro obiettivo nella modalità sarà quello di completare incarichi per poi farsi estrarre, giocando con una squadra formata da tre giocatori: ci sarà un'opzione per giocare da soli o in coppia, ma in tal caso si aumenterà la difficoltà.

Vi lasciamo infine al nostro articolo dedicato a tutte le novità su Call of Duty Warzone 2.0.