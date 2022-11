God of War Ragnarok in UK registra il miglior lancio di sempre per la serie

God of War Ragnarok ha sbancato i botteghini nel Regno Unito e addirittura, stando ai dati di GfK, ha registrato il miglior lancio di sempre nella storia del franchise di Sony Santa Monica, con grande distacco dal God of War del 2018, il precedente detentore del record. Pensate, in UK sono state vendute più copie di Ragnarok al day one rispetto a quanto fatto da qualsiasi altro capitolo in un'intera settimana.

"God of War Ragnarok debutterà al numero 1 ed è il primo titolo cross-gen della serie", afferma Donald Bloch, boss di GfK. "Le vendite retail del D1 erano già maggiori di qualsiasi altro risultato registrato da un gioco del franchise in un'intera settimana".

Un dato sicuramente impressionante, se consideriamo poi che oggi la percentuale di giocatori che acquista in digitale è molto più alta rispetto al 2018. Bloch ha aggiunto che il 55% delle vendite di console PS5 questa settimana nel Regno Unito è rappresentato dai bundle con God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok

Come riporta GamesIndustry.biz, God of War Ragnarok è il quarto gioco della serie a raggiungere la vetta della classifica di vendite del mercato retail inglese al lancio, dopo God of War 2, God of War 3 e God of War (2018). Ad oggi il franchise conta 12 giochi, di cui 6 capitoli principali su home console, due giochi portatili e il resto costituito da remaster.

God of War Ragnarok è disponibile dal 9 novembre su PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione della nuova avventura di Kratos e Atreus.