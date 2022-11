Gungrave G.O.R.E: un trailer presenta le caratteristiche dell'action in arrivo su Xbox Game Pass

Il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Studio Iggymob hanno pubblicato un trailer panoramico di Gungrave G.O.R.E. In circa tre minuti il filmato riassume le caratteristiche chiave dell'action shooter in arrivo il 22 novembre su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Gungrave G.O.R.E. ci mette nei panni di Grave, un'antieroe moderno, in una storia che mescola vendetta, amore, lealtà e, soprattutto, una valanga di proiettili, sangue e iperviolenza, ambientata in una città futuristica e oscura del sudest asiatico. Il gioco si presenta come un action con meccaniche da sparatutto in terza persona, con il protagonista che potrà fare stragi grazie alle doppie pistole Cerberus ed esibirsi in stilose danze della morte con la Bara Evoluzione, che si trasforma in base alle combo.

Se il filmato vi ha incuriosito, vi suggeriamo di leggere anche il nostro provato di Gungrave G.O.R.E, in cui Francesco Serino afferma:

"Gungrave G.O.R.E è un gioco dalle potenzialità straordinarie, a patto di capirne e apprezzarne i suoi limiti strutturali. Naturalmente è ancora presto per sbilanciarsi, la nostra paura più grande è che possa durare soltanto una manciata di ore, o che non abbia la varietà necessaria per tenere botta fino ai titoli di coda, ma questo potremo scoprirlo soltanto più avanti, quando finalmente potremo mettere le mani sul gioco completo. Quanta manca? A detta loro molto poco. Noi siamo già pronti."