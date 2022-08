Gungrave G.O.R.E: lo abbiamo provato ed è stato come viaggiare indietro nel tempo!

Nelle fiere dedicate ai videogiochi, proprio come la Gamescom di Colonia, ci sono appuntamenti in cui non vedi l'ora di arrivare, e altri da cui vorresti scappare. Quello con Gungrave G.O.R.E. non poteva che far parte della seconda categoria e per motivi tutt'altro che secondari: il gioco venne presentato anni fa per scomparire successivamente nel nulla, questo non infonde certo fiducia, e nasce da una collaborazione tra sviluppatori giapponesi e coreani, mix che non ha mai portato a grandi videogiochi. Eppure, mentre si avvicinava l'ora X, la nostra opinione ha iniziato lentamente a mutare, soprattutto grazie a quanto detto dal P.R. che, introducendoci al gioco, ne ha definito lo spirito con una parola che ancora adesso, mentre ne scriviamo, rimbomba nella nostra testa: shameless, ovvero senza vergogna.

Bare volanti

Brandon Heat, protagonista di Gungrave G.O.R.E.

Dopo averci pensato per un giorno intero, probabilmente non esiste definizione migliore per descrivere questo titolo. Gungrave G.O.R.E è senza vergogna perché se ne fotte di ciò che è moderno e à la page, proponendo un tipo di azione che sembra provenire direttamente dal 1999. Sì, questo Gungrave è vecchio stile eppure non risulta affatto vecchio, bensì dannatamente rinfrescante. Parliamoci chiaro: piacciono anche a noi i giochi impegnati, profondi, con personaggi forti e tematiche scottanti, ma dannazione a tutto c'è un limite. Un action game deve poter essere anche leggero, un gioco a tutto tondo di quelli che mentre accendi la console, contemporaneamente ti fa spegnere il cervello, proprio come quelli di una volta che mai avrebbero tirato in ballo conflittuali rapporti familiari, o ancor peggio drammoni ecologisti come sembrano andare in voga oggigiorno. Dove sta scritto che un videogioco debba insegnarti per forza qualcosa, o addirittura farti riflettere?

Uno degli scenari notturni di Gungrave G.O.R.E.

Ecco, Gungrave G.O.R.E. non è niente di tutto questo: qui impersoniamo Brandon Heat, ucciso dal suo migliore amico e tornato in vita come Grave, guerriero oscuro che viaggia come una meteora sulla sua stessa bara in grado di trasformarsi in cento e più armi diverse. E proprio così inizia questo gioco: Grave arriva e inizia a sparare contro quelli che sono i suoi nemici. C'è una trama, ma è praticamente impalpabile, secondaria; la vera star è invece il gameplay, che spinge infernale verso un'azione che non si ferma mai, combo dopo combo, boss dopo boss. Per sopravvivere e avere la meglio bisogna giocare anche d'intelligenza, ma resta prevalentemente una questione di coordinazione occhio e pollice.