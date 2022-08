Gamescom 2022: video e immagini del nostro giro tra gli stand, tra capre e mutanti

La Gamescom 2022 sta per concludersi e possiamo affermare che è stato un viaggio intenso ma certamente piacevole. L'Opening Night Live 2022 ci ha permesso di vedere tanti giochi e il Future Games Show ha aumentato il numero totale notevolmente. Quest'anno, però, la fiera di Colonia non è solo eventi digitali e ha permesso allo staff di Multiplayer.it di fare un viaggio in Germania per incontrare sviluppatori, editori e vivere di nuovo l'esperienza dello showfloor.

Sappiamo che la maggior parte delle persone non hanno potuto andare oltre le Alpi, ma non preoccupatevi: noi di Multiplayer.it portiamo Colonia a casa vostra. Forse non proprio, ma per certo portiamo un pezzetto della Gamescom 2022 sui vostri schermi.

A inizio notizia potete vedere il nostro video dedicato alla fiera, nel quale vi mostriamo le varie sezioni della fiera, dandovi qualche dettaglio sui vari giochi mostrati.

Qui sopra potete invece vedere una selezione delle fotografie degli stand della Gamescom 2022. Potete vedere lo spazio dedicato a Starfield, che è stato presente in fiera con una statua di Vasco, uno dei companion del nostro personaggio. Rimanendo in casa Xbox, abbiamo visto anche un ragno gigante di Grounded (fate attenzione se siete aracnofobici!) e uno spazio dedicato a Sea of Thieves e ai suoi pirati.

La fiera era piena di sculture e set che mettevano in mostra personaggi e ambientazioni di molti giochi noti e altri in arrivo, come One Piece Odyssey, Spongebob Squarepants The Cosmic Shake, Dying Light 2 Stay Human (che non ha certo spaventato il nostro Pierpaolo!), System Shock e non solo.

Diteci, come vi è sembrata la Gamescom 2022? Vi sarebbe piaciuto andare a Colonia?